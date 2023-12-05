İsrail ordusunun Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 16 bin 248’e ulaştığı açıklandı.

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Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.

Önceki günlerde bir haftalık ateşkes sona erince kent yeniden yoğun bir şekilde bombalanıyor. Gazze’deki hükümete bağlı medya ofisi, saldırıların sonucuna ilişkin bilgi verdi.

AA’nın aktardığına göre sadece ateşkesin ardından öldürülenlerin sayısı 1248. Medya ofisinin açıklamasına göre ölü sayısı böylece 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.

Ayrıca kayıp kişi sayısının da 7 bin 600’e ulaştığı kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin arasın 81 gazetecinin de olduğu belirtildi.