Yerbilimci Prof.Dr. Naci Görür 18 şehirdekilerin direkt fay hattı üzerinde yaşadığını söyleyerek “Bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum Maraş, Hatay gibidir” dedi.

Görür, Kahramanmaraş depremlerinin gecesinde yaşadığı bir olayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerde 11 şehirde on binlerce bina yıkılmış, en az 50 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Görür, Kafa Tv‘de katıldığı programda, 18 şehri sıraladıktan sonra şöyle dedi: “Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum Maraş, Hatay gibidir.”

Görür’ün bahsettiği şehirler şunlar: Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa ve Hakkari.

Yerbilimci, bu illerde deprem meydana gelmesi durumunda zarar ve kayıpların anormal derecede fazla olacağının altını çizdi: “Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturma kapasiteleri var.”

Görür, deprem gecesi yaşadığı bir olayı anlattı:

“Baktım beni WhatsApp’tan biri görüntülü arıyor. Bir hanım gördüm. Önce tam anlamadım. Loş bir ışıkta saç baş karışık. Tam görünmüyor da bir baktım yanında da bir kız çocuğu var; ‘Hocam bizi kurtar’ diyor. Yani düşünün o sabah ben mübalağasız dört-beş saat ağladım.”

Yerbilimci, olayı anlatırken de gözyaşlarını tutamadı.