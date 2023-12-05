İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dört buçuk yıldır kamu bankalarının kendilerine kredi vermediğini söyledi.

Danışmanı Murat Ongun bu sözleri “Hükümetin, Dezenformasyonla Mücadele Birimi’nin dahi yalanlamadığı bir konu” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğraf: İBB

Halk TV’de programam katılan İmamoğlu şöyle konuştu: “Kamu bankalarından biz dört buçuk senede ne kadar kredi kullandık biliyor musunuz? Sıfır. En birinci sırada iş, proje üretmesi gereken kurum değil miyiz biz? İller Bankası çok kritik altyapı projelerimizi, mesela müsilaj konusunda atık su tesislerimizin bir kısmını kredilendirin hemen girelim dedik. Biz bütçemizden aşama aşama yapıyoruz. Bize sıfır lira veren kamu bankasının kaç yüz milyon lira bir mafya grubuna verdiğini siz biliyorsunuz. Hem de kefilsiz.”

İmamoğlu’nun bu konuşmasını X hesabından paylaşan Ongun Dezenformasyonla Mücadele Birimi’nin sessizliğine dikkat çekti: “Tıpkı Kanal İstanbul konusunda olduğu gibi bu konuda da sessizlik var.”