Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine ilişkin işaretlerin güçlendiğini kaydetti.

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S&P, internet üzerinden ‘Gelişmekte Olan Piyasalara Bakış: Türkiye 2024 Görünümü’ başlıklı bir toplantı düzenledi.

BloombergHT’nin haberine göre S&P’nin Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, toplantıda Türkiye’nin son dönemde ekonomik istikrarın artırılması amacıyla atılan adımların etkilerini değerlendirdi.

Gill, ‘Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine dair artan kanıtları yansıtacak şekilde’ kredi notu görünümünü yükselttiklerini hatırlattı.

Gill’in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

*Genel olarak, ekonomide özellikle ortodoks para politikasının yeniden uygulamaya konmasının, ekonominin yeniden dengelenmesi, yurt içi tasarrufların artması, tüketimin yavaşlaması ve dolayısıyla ithalatın da azalması açısından fayda sağlamaya başladığı yönünde işaretler olduğunu düşünüyoruz.

*Temel senaryomuz Türk ekonomisinin yumuşak inişten faydalanacağı yönündedir.

*Ödemeler dengesi sonuçlarının iyileşmesi, yurt içi tasarrufların artması, Türk lirasındaki artış, Türkiye’nin kullanılabilir döviz rezervlerinin yükselmesi durumunda notu da yükseltebiliriz.