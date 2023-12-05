Zonguldak’ta kuru yük gemisinin batmasıyla kaybolan yedi denizci hala bulunamadı.

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Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da fırtına nedeniyle Türk bayraklı Kafkametler adlı gemi mendireğe çarptıktan sonra batmıştı. 12 kişilik Türk mürettebattan beşinin cesedine ulaşılmıştı.

Geri kalan yedi kişi hala bulunamadı. Arama kurtarma çalışmaları 17’nci gününde. Hem karada hem denizde arama yapılıyor.

Arama çalışmalarına destek vermek için ‘Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi’ de Karadeniz Ereğli Limanı’na ulaştı.

Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama çalışması yapıyor.