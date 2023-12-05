Tutuklu gazeteci Abdurrahman Gök hakkında tahliye kararı verildi.

Abdurrahman Gök. Fotoğraf: MA

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) aktardığına göre bugün ikinci duruşmasına çıkan MA editörü Gök hakkında tahliye kararı verildi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır’da 25 Nisan’daki ‘şafak operasyonu’nda aralarında gazeteci, avukat ve siyasetçilerin de olduğu 21 ilde en az 128 kişi gözaltına alınmıştı. Baskınlarda 3 bine yakın polisin görev aldığı öğrenilmişti.

Gözaltına alınan gazeteciler Abdurrahman Gök, Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç ve Remzi Akkaya’ysa tutuklanmıştı.

Gök’ün ilk duruşması 14 Eylül’de yapılmış ve tutukluluğun devamına karar verilmişti.

21 Mart 2017’de Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz kutlamalarına katılmak üzere şehre giden üniversite öğrencisi Kurkut, kutlama alanına girişte kontrol noktasındaki barikatları aştıktan sonra polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Kemal Kurkut’u ‘kasten öldürmek’ten yargılanan polise ceza verilmezken öldürülme anını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök hakkındaysa dava açılmıştı.