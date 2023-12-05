81 ülke ve bölgede 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik ve fen (bilim) seviyelerinin değerlendirildiği 2022 PISA araştırmasında Türkiye matematikte 39, fende 34, okumada 36’ncı sırada yer aldı.

2018’e göre Türkiye’nin sıralamaları yükselse de hala ortalamanın altındayız.

Singapur tüm alanlarda birinci.

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PISA, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı anlamına geliyor. Çalışma, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yürütülüyor. PISA değerlendirmesi, 2000’de başladı ve her üç yılda bir tekrarlanıyor.

Sonuncusu 2018’de yapılan ve 81 ülkenin/bölgenin katıldığı değerlendirmenin 2022 sonuçları bugün açıklandı.

BBC Türkçe’nin derlemesine göre araştırmada öne çıkan veriler şöyle:

*2018’e göre Türkiye’nin matematikteki puanı sabit kaldı, okumada 10 azaldı, fende sekiz arttı. Türkiye her üç alanda da 2018’e göre daha üst sıralarda yer alsa da hala OECD ortalamasının altında.

*Eğitim ve içişlerinde serbest, Çin’e bağlı özel idari bölge Makao, Tayvan, Japonya, Güney Kore ve Estonya üç ana kategorinin her birinde ilk 10’da yer alıyor.

Okuma, matematik ve fende birinci Singapur

*Okuma kategorisinde Singapur’u takip eden ülkeler sırasıyla İrlanda, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Estonya, Makao, Kanada, ABD ve Yeni Zelanda. Türkiye okumada 36’ncı sırada. Son üç sırada Fas, Özbekistan ve Kamboçya var.

*Matematik sıralamasında Singapur’un ardından ikinci sırada yer alan Macau’yu Tayvan, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Estonya, İsviçre, Kanada ve Yeni Zelanda izliyor. Türkiye 39’uncu sırada.

*Fende Singapur’u sırayla Japonya, Makao, Tayvan, Güney Kore, Estonya, Hong Kong, Kanada, Finlandiya ve Avustralya izliyor. Türkiye 34’üncü sırada.

Öğrencilerin genelinde düşüş var

*Tüm dünyada öğrencilerin performansı 2018’e kıyasla okumada 10 puan, matematikte neredeyse 15 puan düştü.

*PISA’ya göre bu düşüşün nedeni yalnızca kısmen Covid-19’a atfedilebilir.

*Okuma ve fen alanlarındaki puanlar pandemi öncesi de düşüşteydi.

*2022 değerlendirmesinde OECD genelinde öğrencilerin seviyelerinde benzeri görülmemiş bir düşüş görüldüğü belirtiliyor.