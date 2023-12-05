6 Şubat’taki depremlerde 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki İsias Oteli’ne ilişkin iddianame kabul edildi. Savcılık 11 sanık hakkında 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istedi.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman’daki İsias Otel’de konaklayan aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) çocuk sporcular, öğretmenler ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Adıyaman başsavcılığı İsias Oteli’ne ilişkin soruşturmayı tamamladı.

İddianamede beşi tutuklu 11 sanık hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan iki yıl sekizer aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına 3 Ocak 2024’te başlanacak.

Raporda ne denmişti?

17 Kasım’da hazırlanan iddianamede, sanıkların kusurlu olduğuna ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen bilirkişi raporuna yer verilmişti.

Raporda, dosya kapsamında kolon ve kirişlerin etriye aralıkları, kanca özellikleri, bindirme boyları, ankraj ve kenetleme boylarıyla ilgili eksikliklerin bulunduğu, donatı detayı eksikliklerinin binanın yıkılma nedenlerinden biri olabileceği, beton basınç dayanımlarının TS EN 13791 standardındaki değerlendirme kriterlerine göre gerekli şartları sağlamadığının tespit edildiği belirtilmişti.

Sanıkların, binanın yapım tarihinde geçerli olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları ifade edilen iddianamede, dönem itibarıyla bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu kaydedilmişti.