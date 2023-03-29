İsias Otel’in denetçisi gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde yıkılan Adıyaman’daki İsias Otel’e ilişkin soruşturmada, otel inşaatını denetlemekle görevli Halil Bağcı gözaltına alındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman’daki İsias Otel’de konaklayan 31 turist rehberi ve KKTC’li ortaokul voleybol takımı kafilesinden 25’i çocuk 35 kişi hayatını kaybetmişti.
Adıyaman başsavcılığının açıklamasına göre soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, otelin fenni mesulü olan inşaat mühendisi Halil Bağcı’yı kent merkezinde gözaltına aldı.
Bağcı, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.