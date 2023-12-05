John Lennon’ın vurularak öldürüldüğü binanın resepsiyonunda çalışan görevli Lennon’ın son sözlerini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Beatles’ın yıldızı Lennon 8 Aralık 1980’de takıntılı hayranı Mark David Chapman tarafından vurularak öldürülmüştü.

Apple TV+’ın yeni belgesel dizisi ‘John Lennon: Murder Without a Trial’da cinayetin detayları araştırılıyor. Belgeselin anlatılıcılığını Kiefer Sutherland üstlendi.

Independent‘ın haberine göre John Lennon’ın vurularak öldürüldüğü binanın resepsiyonunda çalışan görevli Jay Hastings, bu belgeselde Lennon’ın son sözlerini açıkladı.

Hastings o gün Lennon’ın eşi Yoko Ono ve küçük oğulları Sean Ono Lennon’la birlikte yaşadığı New York’taki Dakota binasının resepsiyonundaydı.

Hastings belgeselde Lennon’ın koşarak yanından geçtiğini ve “Vuruldum” dediğini söyledi: “Ağzından kan geliyordu. Öylece yere yığıldı. Onu kısmen sırt üstü yatırdım ve gözlüklerini çıkarıp masanın üzerine koydum. Yoko ‘Ambulans çağırın, ambulans çağırın, ambulans çağırın’ diye bağırıyordu.“