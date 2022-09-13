John Lennon’ın katilinin 12’nci tahliye talebine ret

Britanyalı Beatles grubunun üyelerinden John Lennon’ı öldüren Mark David Chapman’ın (67) 12’nci şartlı tahliye başvurusu reddedildi.
Chapman, 39 yaşındaki Lennon’ı 8 Aralık 1980’de ABD’nin New York kentindeki evinin önünde öldürmüştü. Lennon’ı eşi Yoko Ono’yla eve girmek üzereyken vuran Chapman, o gün saatler önce son albümü ‘Double Fantasy’yi imzalatmıştı.
New York kentindeki cezaevlerinden sorumlu daire, Chapman’ın ağustos ayının sonunda tahliye kuruluşunun karşısına çıktığını ve talebin reddedildiğini açıkladı.
Kuruldaki konuşmaların ayrıntıları henüz açıklanmadı.
Chapman’ın bir sonraki tahliye talebi Şubat 2024’te tahliye kurulunda görüşülecek.