Akşam Postası / 4 Kasım 2022

Erdoğan bankaların isyanını ‘duymadı’, krediyi kamu bankalarıyla ‘çözecek’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomide negatif etki yaratmayacak şekilde iş dünyasının finansman ihtiyacını karşılayacak çalışmalar içerisinde olduklarını söyledi.

Nebati: Kimse beni enflasyon altında ezdirdiler diyemez

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Beni enflasyon altında ezdirdiler diye hiç kimse söyleyemez” dedi.

Ekonomist Ağaoğlu uyardı: Asgari ücret arttığında işletmeler kayıt dışına kaçacak

Ekonomist Ali Ağaoğlu, yükselen maliyetlere asgari ücret de eklendiğinde bazı işletmelerin kayıt dışı istihdama yöneleceğini belirterek ”İflas gelecek, işsizlik gelecek” dedi.

İzmir’de 4,9 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:29’da İzmir’in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bartın’da maden faciasında ölü sayısı 42’ye yükseldi

Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasında, kalbi durmuş olarak yoğun bakıma kaldırılan bir madencinin öldüğü açıklandı.

Fahrettin Altun’a hakaret iddiasıyla Canan Kaftancıoğlu hakkında iki yıl hapis cezası istemi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için savcılık, üç ay 15 günden iki yıl dört aya kadar hapis cezası istedi.

Demirtaş: Buraya HDP’li girdik, HDP’li çıkacağız

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani davasının 18’inci duruşmasında savunma verdi.

Fifa’dan 32 ülkeye Dünya Kupası öncesi ‘uyarı’: Siyaseti bırakın, futbola odaklanın

Dünya futbolunun patronu Fifa, ev sahibi olması tepki çeken Katar’daki Dünya Kupası’na iki hafta kala, turnuvaya katılacak ülkelere ‘Siyaseti bırakın, futbola odaklanın’ uyarısı içeren birer mektup yolladı.

EYT’de işverenler de topa girdi: Beş konuda kolaylık istediler

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) tartışmasına işverenler de katıldı. İşverenler, düzenlemenin geçmesiyle ortaya çıkacak maliyetler ve diğer konular hakkında kendi kaygılarının da dinlenmesi gerektiğini dile getiriyor.

Twitter seçimlerde çökebilir: Elon Musk, altyapı ve sunucu giderini kısmayı planlıyor

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, giderleri kısma ve kazanç artırma çalışmalarına devam ediyor. Musk, Twitter’ın altyapı giderleriyle sunucu ve bulut servislerine yönelik harcamalarının önemli oranda azaltılmasını istiyor. Bu adımlar nedeniyle seçimler gibi trafiğin yoğun olduğu dönemlerde ‘Twitter’ın çökebileceği’ belirtildi.

İklim değişikliği nedeniyle 2050’ye kadar birçok buzuldan eser kalmayacak

Birleşmiş Milletler’in (BM) yeni bir raporuna dünyada buzulların büyük bir kısmı 2050 yılına kadar iklim krizinin etkileriyle yok olacak. Uzmanlar, geri kalanını kurtarmak için küresel ısınmanın bir an önce durdurulması gerektiğini söylüyor.