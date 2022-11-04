Kılıçdaroğlu ‘çetelere’ seslendi: Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Britanya’nı başkenti Londra’dan açıklamalarına devam etti: “Türkiye’den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler ama gerçekte çeteler, gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler. Diyorlar ki ‘Bay Kemal’ler iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun.’ Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an. Ne yaptığınızı, ne yapacağını gayet iyi biliyorum.”

Görsel: Twitter

Londra’daki ziyaretlerine devam eden Kılıçdaroğlu, ‘uyuşturucu baronları’, ‘kara para aklayıcıları’, ve ‘çetelere’ yönelik açıklamalarına devam ediyor. Twitter hesabından “Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına?” notuyla video paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

* Sevgilim halkım, bu aralar ortamı bulandırmak için aile, anayasa konuşanlar var. Ne tesadüftür ki dünyanın neresine gitsem birilerinin ailesiyle karşılaşıyoruz. Bazen New York’taki gökdelenlerde, bazen Man Adası’ndaki banka hesaplarında.

* Ama aile demişken bugün Londra’da Chelsea’yi size tanıtmaya geldim. Türkiye’den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler ama gerçekte çeteler, gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler. Diyorlar ki “Bay Kemal’ler iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun.” Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an.

* Ne yaptığınızı, ne yapacağını gayet iyi biliyorum. Önce kara parayı Türkiye’ye sokuyorsunuz. Yıkayıp, paklayıp günlerce aklıyorsunuz. Sonra dışarı geri çıkarıp aileleriniz için yatırıma çeviriyorsunuz. Ne ala dünya değil mi! Hazinemizin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsam namerdim. Bu kadar net, bu kadar açık söylüyorum. Göreceksiniz siz aileyi.

* Bakın sevgili halkım. Bu seçimde iki Türkiye var önünüzde. Birini seçeceksiniz. İlki kara parayla beşli çetelerin daha da zengin edildiği, bizim çocuklarımızaysa meth’in, uyuşturucunun kaldığı bir Türkiye. Diğer Türkiye’yse temiz, teknolojik, iklim dostu yatırımları olan, gençlerimizi sokaklardan kurtaran, girişimci evlerine yerleştiren yepyeni, pırıl pırıl çok güzel bir Türkiye. O Türkiye’de baronlara yer yok. Mafyaya yer yok. Çetelere yer yok. Orada fotoromanlara da yer yok.

* Ben bu parlak Türkiye için dört gündür yatırımcılarla konuşuyorum. Önce dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştük. Bugün toplamda 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fonla görüştük. Akşamsa 342 milyar dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyük teknoloji yatırımlarını yapan bir yatırım grubu ile görüşeceğim.

* (Gençlere) Sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham olacaksınız emin olun. Göreceksiniz güzel Türkiye’yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi.