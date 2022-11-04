Çocuk istismarından yargılanan eski MHP’li başkana beraat: Soylu’yu hatırlattı

Görevden alındıktan hemen sonra ‘çocuğa istismar‘ suçlamasından gözaltına alınan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, yargılandığı davadan beraat etti.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Kayaalp, 16 yaşındaki bir çocuğu istismar ettiği iddiasının ortaya çıkmasıyla MHP genel merkez kararıyla görevden alınmıştı. Karardan sonra apar topar gözaltına alınan Kayaalp, ‘çocukların cinsel istismarı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından yargılanıyordu.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Kayaalp’ın tutuklu yargılandığı Diyarbakır 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya mağdur çocuk E. A. katılmazken E. A.’nın avukatları duruşmada hazır bulundu.

Kayaalp’ın hazır edildiği duruşmada savcı, ceza istemiyle verdiği mütalaasını tekrarlayarak, Kayaalp’in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Olayın cebir, tehdit ve iradeyi etkilemek suretiyle eylemlerin meydana geldiğini vurgulayan E. A.’nın avukatı Metin Arkaş, eylemler sırasında, mağdurun istememesine rağmen sanığın, mağdura baskı, telkin ve konumunu kullanarak istediklerini yapmaya zorlandığını belirtti.

Yargıtay kararlarında mağdur beyana itibar edilmesi için taraflar arasında önceden husumet bulunması gerektiğini, bu durumun sanık tarafından bilindiğini dile getiren Arkaş, “Sanık bunu bildiği için güvercin meselesinden dolayı mağdura tokat attığını söylemiştir. Bin TL’lik alacak-verecek meselesi de yine husumet oluşturmaya yöneliktir” dedi.

MHP’li yetkilinin sözleri hatırlatıldı

Arkaş, MHP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın olaydan sonra bir gazetede verdiği demeçte “Bu olayda da iddiaların doğru olduğunu tespit edince Sayın Genel Başkanımızın kesin emriyle gereğini yaptık. Hemen fesih işlemini gerçekleştirdik” dediğini hatırlatarak, Yalçın’ın tanık olarak dinlenilmesi talebini yineledi.

Arkaş, tanıkların savcılık beyanlarını mahkemede değiştirdiğini bunun da sanığı korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

‘Komplo’ dedi

Sanık Kayaalp üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Olayın bahsi geçen 1000 TL’lik alacak verecek meselesinden kaynaklandığını savunan Kayaalp, şunları dedi: “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Diyarbakır’a geldi ve buradaki yemekte salon sonunda olmam nedeniyle yanıma kadar gelip beni alnımdan öpmüştür. Bunun da olayda etkisi vardır. Bu çocuğun eşcinsel olduğunu düşünüyorum. Bunun da araştırılmasını istiyorum. Bu nedenle bu şekilde rahatlıkla beyanlarda bulunmuştur. Ben benzer komplolarla yine tutuklandım. Ancak bu kadar çirkef bir suçlamayla hiç suçlanmadım. Diğer davalarımda beraat ettim. Diyarbakır Barosu tarafından eşi benzeri görülmemiş bir ilgi var bu dosyaya. Bunun sebebiyse Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı yaptırmak istememizdendir. Burada yargılanan bir insandır. Suçlanmış bir sanık var. İddialar ortadadır. Olaya insani olarak bakılırsa zaten sorun olmaz. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi’nin tarihe geçmiş bir il başkanıyım. Bakınca o görüldüğü için adil bakamamaktadırlar. En çok haber konusu olmuş il başkanı benim. Meclis kürsüsünden dahi tehdit edilmiş bir insanım. En son olarak ‘Elini kolunu sallayarak gezemeyeceksin’ dediler ve dediklerini şuan yaşıyorum.”

Kayaalp’ın avukatları da iddiaların doğru olmadığını müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçları işlediğine dair yeterli delil elde edilemediğini gerekçe göstererek, beraat kararıyla birlikte Kayaalp’ın tahliyesine hükmetti.