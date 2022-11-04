Depremde balkondan atlayan genç hayatını kaybetti

İzmir’de 4,9 büyüklüğündeki deprem sırasında evinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez üssü İzmir’in Buca ilçesi olan saat 03:29’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, panik ve korkuya neden olmuştu. Konak ilçesinde bir caminin minaresi yıkılmış, ilk tespitlere göre 20 binada hasar oluşmuştu. Panik nedeniyle 64 kişi hastanelere başvurmuş, bunlardan yedisinin tedavisine devam edildiği, Saral’ın durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Deprem sırasında Buca ilçesindeki dört katlı binanın birinci katından atlayarak yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Saral kurtarılamadı.

Saral, Manisa Celal Bayar Üniversitesi makine mühendisliği bölümü birinci sınıf öğrencisiydi.