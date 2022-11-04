Sağlık Bakanı Koca: Depremden 64 kişi etkilendi, biri ağır yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’de dün gece meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremden panik sebebiyle 64 kişinin etkilendiğini, biri ağır yedi kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
İzmir’in Buca ilçesinde 03.29’da AFAD verilerine göre 14,47 kilometre derinlikte 4,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi’ndeki Selahattin Oğlu Camisi’nin minaresi yıkılırken, bazı noktalarda da kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde can kaybı yaşanmadığını ancak panik sebebiyle 64 kişinin olumsuz etkilendiğini duyurdu.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Koca 1’i ağır 7 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.