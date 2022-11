Nebati: Kimse beni enflasyon altında ezdirdiler diyemez

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Beni enflasyon altında ezdirdiler diye hiç kimse söyleyemez” dedi.

Fotoğraf: YouTube

Nebati, ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ kapsamında Kastamonu Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi’nde basın toplantısı düzenledi.

Nebati toplantıda şunları söyledi: “Bu ülke için çalışıyoruz, eser hizmeti için çalışıyoruz. Elimizden gelen her gayreti ortaya koyuyoruz. Dünya bir krizle karşı karşıya kaldığında bu krizin üstünden gelecek her türü enstrümanı en iyi şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. 20 yıldır bu ülkede hiç ama hiç kimse şunu söyleyemez; beni enflasyonun altında ezdirdiler, beni doktorsuz bıraktılar, benim çocuğum kitapsız bıraktılar diyemez. Türkiye, sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde AKP iktidarıyla 20 yıldır her türlü özveri ile gayret eden bu kadrolarını taşıdı. Bu kadrolar da efendi olmak için değil, hizmet etmek için geldik diyen kadrolar.”

Yeni modelle enflasyon zirveye yerleşti

Türkiye’de geçen yıl aralıktan beri resmen uygulanan ‘yeni ekonomi modeli’nde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyordu.

Merkez Bankası, hükümetin zoruyla faiz indirim sürecine geçen yıl eylülde girmiş, politika faizi yüzde 19’dan yüzde 10,5’e kadar çekilmişti. Bu dönemde planlananın aksine resmi yıllık enflasyon yüzde 19,6’dan yüzde 85,5’ye, dolar/TL’yse 8,5’ten 18,6’ya çıktı.

‘Enflasyon ligi’nde yüzde 85,5’le dünya genelinde altıncı sırada yer alan Türkiye, G20 ülkeleri ve Avrupa genelinde açık ara zirvede.

Hükümet asgari ücrete yılbaşında yüzde 50, temmuzda da yüzde 30’a yakın zam yaparak 5 bin 500 TL’ye çıkarmış ama bu da artan enflasyonla kısa sürede açlık sınırının altında kalmıştı.