Erdoğan bankaların isyanını ‘duymadı’, krediyi kamu bankalarıyla ‘çözecek’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomide negatif etki yaratmayacak şekilde iş dünyasının finansman ihtiyacını karşılayacak çalışmalar içerisinde olduklarını söyledi.

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Erdoğan, MÜSİAD EXPO açılışındaki konuşmasında, “Finansmana erişim meselesinde iş insanlarımızın yanındayız” dedi. Erdoğan, kamu bankalarının bu konudaki desteklerini artırmaları için “Uyarıda bulunuyorum, bulundum” dedi.

Geçmişte sağlanan finansman kaynaklarından doğru alanlarda kullanılmayanlar olduğuna dikkat çeken Erdoğan ‘geçmişteki bu istismarlar’ nedeniyle ülke olarak bedel ödemek zorunda kalındığını söyleyerek şunları söyledi: “Küçük ve orta ölçekli işletmelerden başlayarak sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın hepsine hitap edecek finansman araçlarını hizmete sunacağız.”

Merkez Bankası’nın yıl boyunca kendisini döviz, tahvil, kredi ve mevduat piyasasında belirleyici konuma getiren adımlarına şirketlerin ardından bankacılık sektöründen de itirazlar gelmeye başlamıştı.

Bunların en belirgini İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın, bankaların ekonomi modelini baltalayan aktörler gibi gösterilmesine isyan ettiğini söylemesi oldu. Bunun öncesinde bankalar Hazine’ye de sistemik risk endişelerini dile getirmişlerdi.

Şirketler kredi bulamadıkları için, bankalarsa kredi veremeyecek hale geldikleri için şikayet ederken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Ucuz krediyi farklı yol ve yöntemlerle farklı alanlara kullanmak isteyenlerin serzenişini görüyoruz. Yatırım yapmak isteyenlere kamu bankaları üzerinden her türlü desteği veriyoruz” demişti.