Fahrettin Altun’a hakaret iddiasıyla Canan Kaftancıoğlu hakkında iki yıl hapis cezası istemi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için savcılık, üç ay 15 günden iki yıl dört aya kadar hapis cezası istedi.

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Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.

Bu açıklama nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan Anadolu 40’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya bugün devam edildi.

ANKA’nın haberine göre Kaftancıoğlu’nun katılmadığı duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu. Altun’un avukatları, mahkemedeki beyanlarında şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Savcıya göre açıklama tahkir edici

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabındaki paylaşımında Altun’a yönelik ‘kaçak iş yapmak, kaçak işler peşinde koşmak, dolandırıcılık, görevden dolayı nüfuzu kullanmak’ şeklindeki söylemlerin düşünce açıklaması kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğunu değerlendirdi.

Mütalaada, ifade özgürlüğünün mutlak ve sınırsız olmadığı, bu hak kullanılırken bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edecek tutum ve davranışlardan kaçınılmasında zorunluluk bulunduğu belirtildi. Devamındaysa Kaftancıoğlu’nun paylaşımları kabul ettiğine yönelik ikrarı doğrultusunda eylemin sabit görüldüğü kaydedildi.

Avukatlar süre istedi

Savcılık, Kaftancıoğlu’nun, Altun’a yönelik ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret etmek’ suçundan üç ay 15 günden iki yıl dört aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Altun’un avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirtti ve Kaftancıoğlu’nun mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti. Kaftancıoğlu’nun avukatıysa mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme, Kaftancıoğlu’nun avukatına mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı 11 Ocak 2023 tarihine erteledi.