Akşam Postası / 4 Eylül 2021

Stadyumlara nasıl girileceğine ilişkin yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, stadyumlara giriş konusunda yeni bir genelge yayımladı. Genelgede müsabakalarda uygulanacak Covid-19 tedbirlerinin daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bildirildiği hatırlatıldı.

Şehirler arası seyahatte PCR zorunluluğu

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Corona virüs aşısı yaptırmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerden toplu ulaşım araçlarıyla şehirler arası seyahat yaparken negatif sonuçlu PCR testi istenecek.

Tıp fakültesi dekanı uyardı: TURKOVAC’ı beklemeyin

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, bazı kişilerin özellikle Türkiye’nin geliştirmekte olduğu ‘TURKOVAC’ aşısını beklediğini gözlemlediklerini vurguladı ve ekledi: “TURKOVAC’ın çıkmasını beklemek bazı insanlar için geç olabilir”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: Taksi bulamama sorunu zamla çözülür

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, şehirdeki taksi bulamama sorununun zam yapılması halinde çözüleceğini öne sürdü. Aksu, “Açılış en az 10 TL olmalı, kısa mesafe en az 20 TL olmalı, taksimetrelere kilometre başına yüzde 30 zam yapılmalı” dedi.

Yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı: Altı ölü, yedi yaralı

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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte servis aracına çarpması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.

Muammer Güler de ses verdi

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Halkbank’ın İstanbul-Kapalıçarşı şubesinde yaşanan dolandırıcılık davası iddianamesinde ismi açıklanmayan ve şikayetçi olmayan tek kişi olan M.G.’nin kendisi olduğu iddialarını reddetti.

Sedat Peker için ‘takas’ iddiası

Türkiye’nin, tutuklu bulunan iki Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat görevlisinin, Sedat Peker’in verilmesi karşılığında iade teklifinde bulunduğu öne sürüldü.