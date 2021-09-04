Araştırma: Delta varyantı çocuklarda daha ağır geçmiyor

ABD’de yapılan bir araştırma, Delta varyantının çocukları diğer varyantlara göre daha ağır hasta ettiğine yönelik iddiaların çok da gerçeği yansıtmadığını gösterdi.

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Çalışma, ABD’de 17 yaşa kadar olan çocukların corona virüs bağlantılı olarak hastaneye kaldırılma oranının artmasının ardından yapıldı.

Araştırmada ocak ayında kayda geçen 3 bin 100 hastaneye yatan çocuk vakasıyla son dönemde Delta varyantı yüzünden hastaneye kaldırılan 164 çocuk ve gencin verileri karşılaştırıldı.

Buna göre, Ocak 2021’de Alfa varyantının baskın olduğu dönemde Covid-19’a yakalanan ve hastaneye yatırılan çocuk ve gençler arasında yoğun bakıma kaldırılanların oranı yüzde 26,5’ti.

Delta varyantın döneminde ise bu oranın yüzde 23,3 civarında çıktı. Delta varyantından önce vakaların yüzde 6,1’i entübe edilirken, bu oranın Delta varyantında yüzde 9,8 oldu.

ABD’de çocukların 12 yaşından itibaren aşılanması mümkün. Ülkede 20 Haziran- 31 Temmuz arasında hastaneye kaldırılan 68 gencin yüzde 59’unun aşı olmadığı belirtildi.

Araştırmada, Covid-19 görülen aşılanmamış çocukların hastaneye yatma olasılığının aşılanmış olanlarla karşılaştırıldığında on kat daha fazla olduğunun da altı çizildi.