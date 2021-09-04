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Yaramazlara biraz batar!

‘Filenin Sultanları’ Avrupa üçüncüsü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası’nın üçüncülük maçında Hollanda’yı 3-0 yendi.

Fotoğraf: AA

İlk sette rakibini 25-20 ile geçen milliler, ikinci seti 25-19, üçüncü seti ise 25-23 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.


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Avrupa Şampiyonası: Türkiye yarı finalde Sırbistan’a 3-1 yenildi

Avrupa Şampiyonası: Türkiye, Polonya’yı yenerek yarı finale yükseldi

Avrupa Şampiyonası: Türkiye, Çekya’yı yenerek çeyrek finale yükseldi

Beşte beş: Milli takım, Hollanda’yı da 3-0 yendi

Dörtte dört: Milli takım, Finlandiya’yı 3-0 yendi

Üçte üç: Milliler, İsveç’i de yendi

Milliler, Ukrayna’yı 3-0 yendi

Milli takım, Romanya’yı 3-1 yendi

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