‘Filenin Sultanları’ Avrupa üçüncüsü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası’nın üçüncülük maçında Hollanda’yı 3-0 yendi.
İlk sette rakibini 25-20 ile geçen milliler, ikinci seti 25-19, üçüncü seti ise 25-23 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.
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Avrupa Şampiyonası: Türkiye yarı finalde Sırbistan’a 3-1 yenildi
Avrupa Şampiyonası: Türkiye, Polonya’yı yenerek yarı finale yükseldi
Avrupa Şampiyonası: Türkiye, Çekya’yı yenerek çeyrek finale yükseldi
Beşte beş: Milli takım, Hollanda’yı da 3-0 yendi
Dörtte dört: Milli takım, Finlandiya’yı 3-0 yendi
Üçte üç: Milliler, İsveç’i de yendi
Milliler, Ukrayna’yı 3-0 yendi
Milli takım, Romanya’yı 3-1 yendi
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