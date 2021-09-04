‘Filenin Sultanları’ Avrupa üçüncüsü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İkizdere’de yaptığı konuşmada Cengiz Holding’e sahip çıkarak, ‘Ne kadar sol, komünist varsa buraya getiriyorlar. Siz bizim önümüzü kesemezsiniz’ sözlerine İkizderelilerden yanıt geldi.