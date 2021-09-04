Sağlık Bakanlığı’ndaki rüşvet iddialarına soruşturma

ABD’li bir ilaç firmasının Türkiye’de Sağlık Bakanlığı bürokratlarına rüşvet verdiği iddiasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Mehmet Müezzinoğlu. Fotoğraf: DHA

Dünyada çok nadir görülen hastalıklar için ilaç üreten Alexion isimli ABD merkezli ilaç şirketinin Türkiye dahil dört ülkede satışlarını artırmak için rüşvet verdiğini itiraf etmesinin ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 21 milyon dolar ceza kesilmişti.

Uluslararası haber ajanslarının da haber yaptığı olayın Türkiye ayağına konu olan ilaç özel bir kan hastalığı tedavisinde kullanılan ve dünyanın en pahalı ilaçları arasında gösterilen Soliris. Soliris’in Türkiye’de tek dozluk (300 mg) satış fiyatı 32 bin 173 TL. Tedavi başlangıcında ortalama 642 bin TL değerinde ilaç kullanılıyor. Sonrasında ise hastalar genellikle ömür boyu ayda 257 bin TL’lik ilaç kullanmak zorunda.

SEC belgelerinde eski AKP’li Sağlık Bakanları Recep Akdağ ile Mehmet Müezzinoğlu dönemlerini kapsayan “2010–2015 yılları arasında Alexion Türkiye şubesinin, bir danışman aracılığıyla Soliris marka ilaç hakkında düzenlemelerin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı yetkililerine 1.3 milyon dolar değerinde rüşvet verdiği” belirtildi.

DHA’nın haberine göre Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’nca bu kapsamda soruşturma başlattı. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla soruşturmanın devam ettiğini eski Bakan Mehmet Müezzinoğlu’na bildirdi.

Rüşveti haberleştiren basın kuruluşlarına soruşturma açılmıştı

Her iki sağlık bakanının suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da raporla ilgili haber yapan basın kuruluşlarına yönelik ‘iftira’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Dosya İstanbul’a gönderildiği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun avukatları, suç duyurusu dilekçelerinin rüşvet iddialarının araştırılmasına yönelik olduğunu, bu konuda haber yapan basın kuruluşlarından şikayetçi olmadıklarını bildirdi. İstanbul başsavcılığı da bu dilekçe üzerine, konuyla ilgili haber yapan basın kuruluşları hakkında başlatılan soruşturmayı kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla kaldırdı. Rapordaki rüşvet iddialarıyla ilgili ise ayrı bir soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İddialar eski bakana soruldu

İdari soruşturma ise Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Müezzinoğlu, Teftiş Kurulu’na yazılı olarak beyanda bulunarak, söz konusu rüşvet iddialarının araştırılmasını kendisinin istediğini, ortaya atılan iddialarla ilgili bilgi sahibi olmadığını söyledi.