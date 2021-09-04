Tıp fakültesi dekanı uyardı: TURKOVAC’ı beklemeyin

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, bazı kişilerin özellikle Türkiye’nin geliştirmekte olduğu ‘TURKOVAC’ aşısını beklediğini gözlemlediklerini vurgulayan Çetin, “TURKOVAC’ın çıkmasını beklemek bazı insanlar için geç olabilir” dedi.

İlk gönüllü 30 yaşındaki Yasin Kandemir olmuştu. Fotoğraf: AA (arşiv)

Sisvs, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler doğrultusunda ilk dozda yüzde 75 barajını geçerek maviye dönen, ikinci dozda ise yüzde 61,8 oranını yakaladı.

Çetin şunları söyledi: “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına tabi ki uymaya devam etmeliyiz ama elimizdeki en önemli silah aşıdır. Dün itibariyle Sivas’ın mavi iller kategorisine geçmiş olması bizi sevindirdi. Vaka sayılarımızın bundan sonraki süreçte daha da azalmaya başlayacağını düşünüyoruz. Biz tüm vatandaşlarımıza vatani görevini yapar gibi aşılarının yapılmasını öneriyoruz. Çünkü şu anda aşının etkileri ciddi manada görünmeye başladı. İstatistiklere göre şu an yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90’ını aşılarını tamamlamayan vatandaşlar oluşturuyor. Hastaların yüzde 80’ini de aynı şekilde aşı olmayanlar oluşturuyor.”

Yerli aşı Türkovac’ta Faz-3 çalışmalarının yapıldığını, ekim sonu veya kasım başında kullanılabileceğini anımsatan Çetin şöyle devam etti: “Sivas’tan da bazı arkadaşlarımız bu çalışmalarda gönüllü olarak yerini almış durumda. Ancak o aşıyı bekleyerek çok geç kalabiliriz. Çünkü aşı konusunda bir saatin belki bir dakikanın dahi önemli olduğunu düşünüyoruz. Belki bir sonraki aşımızı hazır olursa TURKOVAC ile yapabiliriz. TURKOVAC’ın da çok etkili olduğunu, hem hasta olma oranlarını ciddi manada düşürdüğünü hem de aşı yapılan insanların hastalığı çok rahat geçirdiğini biliyoruz. Bu sebeple bizim aşımız da en az Sinovac ve BioNTech aşısı kadar etkili olduğunu düşünüyoruz. Ancak aşı için bazen bir gün, bazen bir saat bile çok önemli bir süre olduğu için insanlarımızın yerli aşıyı beklemeden aşı olması gerekir. TURKOVAC’ın çıkmasını beklemek bazı insanlar için geç olabilir. Şu an elimizde hangi aşı varsa, onu yaptırmalıyız. Çünkü, aşı oranı ne kadar yükselirse, salgının ortadan kalkma ihtimali de o kadar artacaktır. İnşallah yerli aşı çıktığı zaman da ihtiyaç duyulacak dozları yaptırabiliriz diye düşünüyorum.”