İkiz Göller kurudu; yatakları tarlaya döndü

Antalya’nın Kaş ilçesi ile Muğla’nın Seydikemer ilçesi arasında kalan Batı Toroslar’ın en yüksek ikinci tepesi Akdağ’ın eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı İkiz Göller tamamıyla kurudu, göl yatakları tarlaya döndü.

Fotoğraflar: DHA

Antalya’da yayla turizminin önemli merkezlerinden Gömbe Yaylası’ndan gidilen Şubaşı Yaylası’nın üstünde bulunan yan yana oldukları için İkiz Göller diye adlandırılan göllerden kuzeyde bulunan ve yuvarlak şekilli olanında sular tamamıyla çekildi, bitkiler kurudu. Tabanı çatlayan gölün etrafındaki çimler yok oldu. Gölün sadece orta bölümünde az sayıda yeşillik kaldı.

Güney yönde bulunan göl ise tarlaya döndü. Bu gölde yaşamını sürdüren ördekler bölgeyi terk etti. Göller kuruyunca bölgedeki Yörükler, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle daha aşağılara gidemediği için zor günler yaşıyor.

İkiz Göller’in yanında, Yörüklerin koyun ve keçi sürülerini çıkardığı Subaşı Yaylası da kuraklıktan nasibini aldı. Yörükler, Kaş Belediyesi’nin yardımıyla kazdıkları kuyudan çıkan suyla çimleri suluyor, bu suyu hayvanları için de kullanıyor.

Uzun yıllardır İkiz Göller’e hayvanları ile çıkan Muğla’nın Seydikemer ilçesinden Hasan Dalgın, “Göller kurudukça mallar zor durumda kalıyor. Etraf kuruyor, sahillere gidemiyoruz sıcak dolayısıyla. Karın yağmaması gölleri kuruttu. Zor durumdayız” dedi.

Seydikemerli Şeref Poyraz ise, “Burası ilk defa bu sene ağustosun ilk günlerinde kurudu. Su çekildi, doğal güzelliği kayboldu. Bu, kar yağışının azlığından kaynaklanan bir şey. Bu göller buraya hayat veriyor. Göller kuruduğu için bu bölgenin tadı kalmadı. Bölgede hayat bitti” ifadelerini kullandı.

Subaşı Yaylası’nda hayvancılık yapan Osman Çetin’in derdi de aynıydı: “Altı yıldır buraya çıkıyorum. Bu dere yatağı şu anda kurumuş vaziyette. Altı yıldır böyle görmemiştim. Hayvanlarımız susuz. Sıcak olduğu için aşağılara da göçemiyoruz. Hayvanlarımıza saman getirip besliyoruz.”