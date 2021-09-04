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Yaramazlara biraz batar!

Şehirler arası seyahatte PCR zorunluluğu

Corona virüs aşısı yaptırmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerden toplu ulaşım araçlarıyla şehirler arası seyahat yaparken negatif sonuçlu PCR testi istenecek.

Fotoğraf: AA

Uygulama 6 Eylül Pazartesi’nden itibaren başlıyor.


PCR testi uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçları için zorunlu olacak.

Özel araçlarla yapılan şehirler arası yolculukta ise PCR zorunluluğu yok.

Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine izin verilmeyecek.

Ayrıca yolcu taşıyan otobüsler sıkı bir şekilde denetlenecek.

Tren yolculuklarında iki yaş altı bebek yolcular için ise HES kodu aranmayacak. 18 yaş altı ve üstü yolcular HES kodu ile biletlerini alabilecek ve trenlerde HES kodu ile seyahat edebilecek.

Gar ve istasyon girişlerinde HES kodu kontrolü devam edecek..

Havalimanlarında Sağlık Bakanlığı’nca yapılan PCR testi uygulaması da devam edecek. İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek.

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