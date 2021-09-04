Yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı: Altı ölü, yedi yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte servis aracına çarpması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre İstanbul’a giden yük treni, Velimeşe Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 ADS 755 plakalı servis aracına çarptı.

Trenin çarptığı minibüs ters döndü. Hayatını kaybedenlerin minibüsteki işçiler olduğu belirtildi.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcı inceleme yaptı.

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri ise Çorlu Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) açıklamasında, ‘kapalı hemzemin geçittten geçen minibüsün kazaya neden olduğu’ belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çorlu Validemeşe’de kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan minibüsün neden olduğu kaza sonrası ilk belirlemelere göre altı vatandaşımız vefat etmiş, yedi vatandaşımız da yaralanmıştır. Olayın gerçekleştiği hemzemin geçit bariyerli, flaşörlü, korumalı olup, olay anında bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyette olmasına rağmen 59 ADJ 755 plakalı işçi servis minibüsünün hemzemin geçitten geçmesi sonrası istenmeyen kaza yaşanmıştır. Tüm yaralılar en yakın hastanede tedavi altına alınırken, savcılık olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatmıştır. Yaşanan bu elim kazadan dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.”