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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Peker için ‘takas’ iddiası

Türkiye’nin, tutuklu bulunan iki Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat görevlisinin, Sedat Peker’in verilmesi karşılığında iade teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Twitter’dan paylaşım yaparak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atan örgüt lideri, bir süredir yeni video atmıyordu. Peker, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) memurların kendisine, “Başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz’ dediğini belirtti.


Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ‘Takas’ başlıklı köşesinde, iktidara yakın ve geçmişte kamuda çalışmış bir arkadaşının, Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nden iki saha ajanına karşılık Sedat Peker’i istediğini aktardı. Altaylı, şunları yazdı: “Dün, iktidara yakın ve kamu geçmişi bulunan bir isim aradı. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye’nin yeniden başlayan ve hızla samimileşen ilişkilerinden söz etti ve şunu söyledi. Türkiye Sedat Peker’i Emirliklerden getirmek için uğraşıyor. Bunun için de geçmişte Türkiye’de yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri ajanlarını koz olarak kullanmak istiyor. İki ajanın Emirliklere iadesi karşılığında Sedat Peker’in Türkiye’ye verilmesi teklifinde bulundular’. Ben de hemen sordum. “Emirlikler ne yanıt verdi buna” Şimdilik yanıt vermemişler. Ama Türkiye yanıtın olumlu olma olasılığını yüksek görüyormuş. Bana göre Türkiye’nin takas talebi doğru olabilir. Ama BAE’nin Peker’i bu kadar kolay vereceğini pek zannetmem.

Sedat Peker: BAE, ‘Başka ülkeyi kötüleyen video çekme’ dedi

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