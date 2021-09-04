Yaklaşık bir yıldır Covid-19’dan yatan hasta ‘mahkeme izniyle’ ölecek

Britanya’daki mahkemenin hakimi, Covid-19’a yakalandıktan sonra beyninde hasar oluşan ve boynundan aşağısı felçli kalan hastanın ‘ölmesine izin verilmesine’ hükmetti.

Fotoğraf: Press Association

Cambridge kentinde yaşayan ve Covid-19’a yakalanan 50’li yaşlardaki kadın geçen yıl sonunda Addenbrooke Hastanesi’ne kaldırııldı. Solunum cihazına bağlanan kadının doktorları, kadının iyileşme umudu olmadığını söyleyerek tedavinin sona ermesini istedi. Ancak ailesi karşı çıktı. Konu mahkemeye taşındı. Mahkemenin hakimi adı kamuoyuyla paylaşılmayan hastaya verilen yaşam destek tedavisinin ekim sonunda sonlandırılması gerektiğine karar verdi.

Mahkemede dinlenen uzmanlar ve doktorlar, kadının dünyanın ‘en komplike’ Covid-19 hastası olduğunu söyleyerek onun durumunu bir nebze bile iyileştirecek bir şey kalmadığını söyledi. Yaşam destek tedavisinin sonlandırılıp palyatif bakım merkezine alınması halinde ‘huzur içinde öleceğini’ savunarak, “Bu yapılırsa birkaç ay içinde hayatını kaybedeceğini düşünüyoruz” dedi.

Kadının ailesinin avukatı Nageena Khalique ise hastanın böyle bir durum karşısında ne yapılmasını isteyeceğine dair sözlü veya yazılı bir onayı bulunmadığına dikkat çekerek yaşam desteğinin sona erdirilmesinin dini inancına aykırı olduğunun da altını çizdi. Aile fertleri, “Bu şekilde ölmek istemezdi bu bir tür intihar sayılır, inancına ters gelirdi” dedi.

Doktorları haklı bulan hakim, bunun, Covid-19 kaynaklı ilk ‘yaşamı sonlandırma kararı’ olduğunu vurguladı.