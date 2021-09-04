AB yenilenebilir enerjiye geçişe hız vermezse iklim hedeflerinde gecikebilir

Avrupa Birliği’nin (AB) sera gazı salımını kesmek için belirlediği iklim hedeflerinde yenilenebilir enerjiye geçiş önlemlerine hız vermezse 20 yıl geride kalacağı belirtildi. Yapılan son çalışma, AB’nin şu anki hızıyla 2030 yılında sera gazı salımını yüzde 55 oranında azaltma hedefine ancak 2051 yıılında ulaşabileceğini gösterdi.

Çalışma, İtalyan elektrik ve doğalgaz üretim-dağıım şirketi Enel ve İtalyan danışma firması European House-Ambrosetti tarafından gerçekleştirdi.

Çalışmaya göre birliğin 2030 hedeflerine ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu yatırım tutarı 3,6 trilyon avro.

Çalışmayla ilgili konuşan Enel Yönetim Kurulu Başkanı Francesco Starace şunları söyledi: “Önümüzdeki zorluklar karşısında uygun bir yönetim sistemiyle hazırlanarak hızlanmamız ve niyetlerimizi somut eylemlere dökmemiz lazım.”

Avrupa’nın şu anki hızıyla, 2030 itibarıyla yenilenebilir enerji payını bütün tüketimin yüzde 40’ını karşılamak şeklindeki hedefini ancak 2041 yılında hayata geçirebileceğinı belirten Starace bunun çok geç olacağının da altını çizdi.

Çalışmada süreci hızlandırmak için üye devletlerle enerji geçisi konusunda sıkı işbirliği yapılması ve pazar entegrasyonunu arttırmak için bölgesel yaklaşımın benimsenmesi çağrısında bulunuluyor.

Brüksel, 2030 yılı itibarıyla sera gazı salımını 1990 seviyesinden yüzde 55 oranında azaltma hedefine ulaşmak için haziran ayında bir dizi iddialı önlemler içeren ‘55 İçin Uygun‘ (Fit for 55) paketini açıklamıştı.