Stadyumlara nasıl girileceğine ilişkin yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, stadyumlara giriş konusunda yeni bir genelge yayımladı. Genelgede müsabakalarda uygulanacak Covid-19 tedbirlerinin daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bildirildiği hatırlatıldı.

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TFF stadyumlara giriş şartlarını yeniden düzenlemişti. Buna göre sadece aşı olanlar ve ‘corona’yı atlatanlar stadyumlara alınacaktı.

TFF’nin, ‘müsabakalarda uygulanacak corona virüsü tedbirlerine ilişkin talimatında’ aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması hususunun açıkça belirtilmesine rağmen bazı müsabakalarda bu şartı taşımayan taraftarların stadyuma girmeye çalıştıkları, mani olunması durumunda kolluk görevlileri ve özel güvenlik personeliyle taraftarların karşı karşıya getirilmeye çalışıldığının altı çizildi.

Bu durumun önüne geçilebilmesi ve stadyumda bulunacak taraftarların sağlığının korunması için alınacak yeni tedbirler şu şekilde sıralandı:

* Aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralının eksiksiz şekilde uygulanması için TFF ve kulüp yönetimleri tarafından her türlü tedbir alınacak.

* Bu amaçla taraftarlara ve taraftar derneklerine yönelik gerekli bilgilendirme yapılacak, aksi davranışların kişisel ve kulüpler açısından yaptırımlara neden olacağı duyurulacak.

* Konunun il/ilçe spor güvenlik toplantılarında gündeme alınarak gerekli koordinasyon sağlanacak.

* Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu amaçla giriş turnikelerinin olduğu alanlarda özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra kolluk personeli de görevlendirilecek.

* Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin talimata aykırı fiillerde bulunan taraftar veya kulüp yönetimleriyla ilgili olarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca gerekli yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak.