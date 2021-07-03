Akşam Postası / 3 Temmuz 2021

Boğaziçi’ne ‘kilit’: Okula giriş kısıtlandı, hocalar ‘kapıda kaldı’
Boğaziçi Üniversitesi bugün ve yarın için yerleşkeye girişleri kısıtlarken, ders veren iki akademisyen içeriye alınmadı.
Bilirkişi raporu: Marmaris’teki yangın enerji nakil hattından çıktı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde tatil yöresinin yakınlarında çıkan yangına enerji nakil hatlarının neden olduğu bildirildi.
İçişleri duyurdu: ‘Tosuncuk’ yolda
‘Tosuncuk’ lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın bu akşam 22:30’da Türkiye’ye geleceği duyuruldu.
Akdeniz’de göçmen botu alabora oldu: En az 43 ölü
Akdeniz’de bir göçmen botu daha ‘umuda yolculuk’ sırasında battı, en az 43 kişi yaşamını yitirdi.
Davutoğlu: Psikolojik olarak Türkiye’de seçim zaruridir
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Psikolojik olarak Türkiye’de seçim zaruridir” dedi.
‘Tasarruf genelgesi’ne dahil edilmeyen Saray’a 800 milyon lira ek ödenek verilmiş
Cumhurbaşkanlığına geçen yıl 3,1 milyar liralık bütçeye ek olarak yedek ödenekten mal ve hizmet alım giderleri için 800 milyon lira aktarıldığı ortaya çıktı.
Çorlu’da sahte içkiden üç günde sekiz kişi öldü; 10 kişi yoğun bakımda
Tekirdağ’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı sekize yükseldi, 10 kişi de hala yoğun bakımda.
Kadın askerlerin topuklu ayakkabıyla yürütülmesi kızdırdı: Bakan kendi giysin
Ukraynalı kadın askerlerin topuklu ayakkabılarla yürütülmesi tepki çekti. Kadınların küçük düşürüldüğüne dikkat çekilerek özür dilenmesi istendi.
Aşı sonrası kolunuz ağrımadı mı, halsizlik hissetmediniz mi: Endişelenmeyin
mRNA aşılardan sonra yan etkilerin görülmesi bağışıklık sisteminin harekete geçtiğinin göstergesi olabilir ancak yan etkilerin olmaması aşının işe yaramadığı anlamına gelmiyor.
Bilim kurulu üyesi: Kurban Bayramı tatilinde kısıtlama düşünülmüyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, salgınla mücadele kapsamında Kurban Bayramı’na özel bir kısıtlama planlanmadığını söyledi.
Elektrik iletimi de özelleştiriliyor
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) özelleştirilmesi için hazırlıklara başlandı.
13 yaşındaki çocuğun 836 suç kaydı çıktı
İstanbul’un Şişli ve Kartal ilçelerinde yankesicilik yapan 13 yaşındaki çocuk polis tarafından yakalandı. 836 suç kaydı çıkan çocuk tutuklandı.
Madalya adayını marihuana testi yıktı: Olimpiyat oyunlarında koşamayacak
ABD’li sprinter Sha’Carri Richardson, ülkesindeki deneme koşuları sırasında marihuana testinin pozitif çıkması sonucu bir ay ceza yedi. Richardson Olimpiyat Oyunları’nda yarışamayacak.