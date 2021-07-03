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Yaramazlara biraz batar!

Bilim kurulu üyesi: Kurban Bayramı tatilinde kısıtlama düşünülmüyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, salgınla mücadele kapsamında Kurban Bayramı’na özel bir kısıtlama planlanmadığını söyledi.

Türkiye’de 1 Temmuz itibariyle normalleşmenin üçüncü etabına geçilmiş, sokağa çıkma kısıtlamaları ve seyahat yasakları gibi birçok önlem kaldırılmıştı.


DHA’nın haberine göre “Ortamların temiz havayla havalandırılması ve çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılmasıyla birlikte aşının da hızlı gitmesiyle bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum” diyen İlhan, şöyle devam etti: “Aşının yaygınlaşmasıyla birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebilir. Belki de ‘Vakalar aşağı gitmiyor’ diye düşünülebilir; ama son dönemde 5-6 bin bandında gitmesinde aşılamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. 3’üncü dozun uygulanacak olması, hasta olanların üç ay sonra aşılanması gibi yaklaşımlar, özellikle yeni açılan grupların aşıya ilgisinin çok olmasıyla beraber vaka sayısının daha aşağıya gidebileceğine inanıyorum. Kurban alma veya kurban kesim yerlerinde kalabalık oluşturmamaya ve bu kalabalık yerlerde maske takmaya özen gösterirsek bu bayramı daha az vakayla atlatabileceğimize inanıyorum. Bayram sonrasında vaka sayıları kurallara uyulduğu ve aşı olunduğu takdirde daha aşağı gidebilir. Bayramla ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Hepimizin tabii kurallara uyması gerekiyor.”

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