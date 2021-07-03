Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akdeniz’de göçmen botu alabora oldu: En az 43 ölü

Akdeniz’de bir göçmen botu daha ‘umuda yolculuk’ sırasında battı, en az 43 kişi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Reuters’ın haberine göre, Tunuslu yetkililer, botun alabora olmasıyla en az 43 göçmenin hayatını kaybettiğini, 84 kişinin ise kurtarıldığı duyurdu.


Ülkelerindeki iç savaş, açlık, yoksulluk gibi faktörler nedeniyle her yıl binlerce göçmen havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Akdeniz üzerinden derme çatma botlarla Avrupa topraklarına ulaşmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre pandemiye rağmen bu yıl Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan en az 800 kişi yaşamını yitirdi.

2014’ten bu yana ise bu rakam 20 binin üstünde.

Son olarak dün Avrupa Birliği’nin eğitim ve donanım yardımı yaptığı Libya Sahil Güvenliği, Akdeniz açıklarındaki bir göçmen teknesine ateş açmış ve botu alabora etme tehlikesini hiçe sayarak defalarca çok yakın manevrada bulunmuştu.

AB’nin eğittiği Libya sahil güvenliği, göçmen teknesine ateş açtı

 

SON HABERLER

Erdoğan bankaları mı karıştırdı?

Kanal İstanbul’un finansmanını engellediği gerekçesiyle muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bununla ilgili CHP’nin ‘tehdit salladığını’ öne sürdüğü Alman Deutsche Bank ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nı (EBRD) karıştırıp yanlış bankayı gündeme getirmiş olabilir.