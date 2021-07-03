İçişleri duyurdu: ‘Tosuncuk’ yolda

‘Tosuncuk’ lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın bu akşam 22:30’da Türkiye’ye geleceği duyuruldu.

Fotoğraf: Çiftlik Bank

2,5 yıldır firari Aydın, Türk yargısına teslim olacağını söylediği bir videonun ardından Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk başkonsolosluğuna teslim olmuştu.

Prosedüre göre Aydın’ın önce Brezilya polisine teslim edilmesi ve 40 gün sürecek iade sürecini bu ülkede tutuklu geçirmesi gerekiyordu. Türkiye ise Brezilya makamlarıyla temasa geçerek süreci hızlandırdı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Aydın’ı getirecek uçağın 09:50’de hareket ettiğini dile getirdi.

Sanal bir oyun üzerinden organize edilen ve yüksek gelir vaat eden ‘Çiftlik Bank’ isimli saadet zincirinin kurucusu 25 yaşındaki Aydın, 2018 yılında 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin lirayla yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.