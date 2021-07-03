Aile hekimlerine ‘sansür’ düzenlemesi yargıya taşınıyor

Yönetmelik değişikliği sonrası basın veya sosyal medya aracılığıyla demeç vermeleri halinde ihtar cezasıyla karşı karşıya kalan aile hekimleri, Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası aracılığıyla düzenlemeyi yargıya taşımaya hazırlanıyor.

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30 Haziran’da yayınlanan cumhurbaşkanı kararına göre ‘izinsiz olarak’ basın veya sosyal medya aracılığıyla demeç veren aile hekimlerine 50 puan ihtar cezası veriliyor. Eylem tekrarlandığında ceza katlanarak artıyor. 150 puana ulaşıldığında ise aile hekiminin sözleşmesi yenilenmiyor.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi, aile hekimi Dr. Recep Yılmaz Koç, dava açmaya hazırlandıklarını belirtti.

Yılmaz şöyle konuştu: “Başımızda Demokles’in kılıcı gibi duran bir yönetmelik. Aile hekimleri corona virüsü döneminde aile sağlığı merkezindeki aksaklıkları, problemleri dile getirince, aşı sorunlarını anlatınca, bakanlığı eleştirince sanırım böyle bir yönetmelikle sesleri kısılmak istendi. Şimdi bunları konuşursa aile hekimleri sözleşme feshi ve işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Yönetmeliğe karşı TTB olarak da İstanbul Tabip Odası olarak da davalar açacağız. Hukuk mücadelemiz sürecek. Arka arkaya eylemler yapabiliriz, arkasından iş bırakmaya kadar gidilebilir, saha çok tepkili.”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu ise ‘ceza ve ücret ödememe yönetmeliği’ diye tanımladıkları düzenleme için açıklamasında “İş güvencemizi ortadan kaldıran yönetmeliği kabul etmiyoruz” ifadelerini kullanırken, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan da “AHEF olarak bu yönetmeliği asla kabul etmiyoruz ve her maddesine dava açacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.