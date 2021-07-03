Aşı sonrası kolunuz ağrımadı mı, halsizlik hissetmediniz mi: Endişelenmeyin

mRNA aşılardan sonra yan etkilerin görülmesi bağışıklık sisteminin harekete geçtiğinin göstergesi olabilir ancak yan etkilerin olmaması aşının işe yaramadığı anlamına gelmiyor.

Fotoğraf: BioNTech

ABD’deki Walter Reed Askeri Tıp Merkezi çalışanlarıyla yapılan araştırmada 206 kişinin aşı öncesi ve sonrası antikor seviyelerine bakıldı.

Biontech aşısı uygulanan sağlık çalışanlarına aşıyla ilgili reaksiyonlara dair anket yapıldı.

Aşının klinik çalışmalarında olduğu gibi en çok rastlanan yan etki kolda ağrı oldu. Katılımcıların yüzde 91’i ilk, yüzde 82’si ikinci dozdan sonra kol ağrısı bildirdi.

Yine ilk ve ikinci dozdan sonra halsizlik veya vücudunda ağrı hissedenlerin oranı sırasıyla yüzde 42 ve yüzde 28 ile yüzde 62 ve 52 oldu.

Ancak aşının yan etkilerinin şiddeti ile antikor seviyeleri arasında bir bağ olmadığı görüldü.

Araştırmacılar bulguların, mRNA aşıları sonrası yan etki olmamasının aşının işe yaramadığı anlamına gelmediğinin göstergesi olduğunu belirterek bu konudaki endişelerin yersiz olduğunu ifade etti.