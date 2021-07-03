Çorlu’da sahte içkiden üç günde sekiz kişi öldü; 10 kişi yoğun bakımda

Tekirdağ’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı sekize yükseldi, 10 kişi de hala yoğun bakımda.

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde perşembe gününden itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. İlçede zehirlenerek hastaneye başvuranlardan Remzi Zabınoğlu’nun (70) da bugün yaşamını yitirmesiyle ise ölü sayısı sekiz çıktı.

Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken, hala yedisi entübe 10 kişinin yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili ise şu ana kadar 6 kişi tutuklandı.

Uzmanlar, üst üste gelen zamlar nedeniyle sahte içkiye yönelimin hızla arttığını belirtiyor. Sayıştay raporları da sahte içki piyasasının legal piyasayı yüzde 25 oranında daralttığını doğruluyor. Türkiye’de en çok sahtesi yapılan içkilerden biri olan rakıdan fiyatına göre yüzde 287 oranında vergi alınıyor.