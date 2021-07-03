Mansimov’dan Ağar’a suç duyurusu

Azerbaycanlı işadamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, kendisi hakkında “En az 10 sefer ABD’ye gitti” diyen eski içişleri bakanı Mehmet Ağar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ağar (solda) ve Mansimov.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Mansimov’un ‘FETÖ’den tutuklanmasının ardından Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Yalıkavak Marina’ya Ağar’ın değerinin altında ‘el koyduğunu’ öne sürmüştü.

İddiayı reddeden Ağar, marinanın sahibi değil profesyonel yöneticisi olduğunu söylemişti. Yalıkavak Marina, 28 Mayıs’ta Ağar’ın görevinin sona erdiğini duyurmuştu.

’10 defa gitti’

Ağar, Peker’in iddiaları üzerine, Mansimov’la kendisinin sadece bir kez ABD’ye gittiğini, bunu da devletin bildiğini belirterek, “Fethullah Gülen’e bir kez değil, devamlı gidiyordu. En az 10 sefer gittiğini ben biliyorum. Benim uçağım yok. Fethullah Gülen’le bağlantım yok. Onun Fethullah Gülen’e yakınlığı biliniyordu” demişti.

‘Adil yargılanma hakkı ihlali’

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Mansimov, avukatı aracılığıyla Ağar hakkında İstanbul başsavcılığına şikayette bulundu. Eski bakan ‘adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs’le suçlandı.

Dilekçede Mansimov, ‘FETÖ’ye üye olmak suçundan açılan davada bir yıl tutuklu kaldığını, sonra örgüte üye olmadığı mahkemece tespit edilmesine rağmen örgüte yardım etmek suçundan hakkında mahkumiyet kararı verildiğini ancak henüz kararın hukuken kesinleşmediğini‘ belirtti.

Mansimov, Anayasa’yla teminat altına alınan masumiyet karinesinin ve hakkında kesin hüküm olmadan herkesin suçsuz kabul edileceğini içeren suçsuzluk karinesinin ihlali nitelikte açıklamaların adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini ifade etti.

Mansimov’a ‘FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım’ suçundan geçen mart ayında beş yıl hapis cezası verilirken, istinaf mahkemesi yeniden yargılama talebini reddederek cezada hukuka aykırılık bulunmadığını kaydetmişti.