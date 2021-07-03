Kadın askerlerin topuklu ayakkabıyla yürütülmesi kızdırdı: Bakan kendi giysin

Ukraynalı kadın askerlerin topuklu ayakkabılarla yürütülmesi tepki çekti. Kadınların küçük düşürüldüğüne dikkat çekilerek özür dilenmesi istendi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı fotoğraflarda askerler topuklu ayakkabılarla yürürken görülüyor.
Askerler Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığın 30’uncu yıl kutlaması için önümüzdeki ay yapılacak askeri geçit töreninin provasını yapıyordu.
Bazı milletvekilleri, “Savunma Bakanı Andriy Taran geçit töreninde topuklu ayakkabıyı kendisi giysin” çağrısında bulundu.
Golos Partisi üyesi Inna Sovsun Ukraynalı kadın askerlerin hayatlarını tehlikeye attığını vurgulayarak “Böyle alay edilmeyi hak etmiyorlar” dedi. ‘Daha aptalca bir fikir’ düşünemediğini de ekledi.
Parlamento başkan yardımcısı Olena Kondratyuk, yetkililerin soruşturma başlatmasını ve ‘ellerinde silahlarla Ukrayna’nın bağımsızlığını savunan‘ kadınları aşağılayan uygulama için özür dilemesini istedi.
Sosyal medyada da fotoğrafların kadın askerleri cinselleştirdiği eleştirisi yapıldı.