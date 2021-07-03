Bilirkişi raporu: Marmaris’teki yangın enerji nakil hattından çıktı

Boğaziçi Üniversitesi Senatörleri bugün atanmış rektör Melih Bulu’ya hitaben kaleme aldıkları bir açık mektup yayımladı. Mektupta evrensel akademik özerklik ilkesi, Boğaziçi Üniversitesi’nin 158 yıllık tarihi boyunca benimseyip geliştirdiği yönetişim modeli detayları ile anlatılıyor ve bir üniversitenin yönetiminde olanların kurum olarak üniversiteye, üniversite camiasına ve topluma karşı sorumlulukları hatırlatılıyor.