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Yaramazlara biraz batar!

Bilirkişi raporu: Marmaris’teki yangın enerji nakil hattından çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tatil yöresinin yakınlarında çıkan yangına enerji nakil hatlarının neden olduğu bildirildi.

Fotoğraflar: DHA

Marmaris’te 27 Haziran’da çıkan yangında müdahale sırasında bir orman işçisi hayatını kaybetmiş, üç kişi yaralanmış, 100 hektar (yaklaşık 140 futbol sahası) büyüklüğündeki kızılçam ormanı küle dönmüştü.


Marmaris başsavcılığının yangına ilişkin soruşturması kapsamında, ilçe emniyetinden terörle mücadele ve asayiş şube amirliği ekipleri 17 görgü tanığının ifadesini aldı.

Bilirkişi de yangının çıkış nedenine dair rapor hazırladı. Altı günlük inceleme sonucunda, yangına enerji nakil hatlarının neden olduğuna dair rapor savcılığa sunuldu.

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