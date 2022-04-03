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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 3 Nisan 2022


Rusya, doğalgazın dışındaki ürünlerde de rubleye geçecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, doğalgaz ihracatında uygulamaya konulan rubleyle ödeme sisteminin başka ihracat ürünlerinde uygulanacağından emin olduğunu söyledi.

Ukraynalı anne ve çocuklarına kapılarını açtılar: Çeviri programlarıyla anlaşıyorlar

BM: Ukrayna’da 1417 sivil öldü, 2 bin 38 kişi yaralandı

Dünyanın görünmeyen öldürücü kirliliği: Mayınlar ve patlayıcı savaş kalıntıları

Şans mı, siyasi zekâ mı yoksa Allah’ın lütfu mu?

Diyetisyen Funda Özmen’le Ramazan’a özel

Covid geçirenler oruç tutmalı mı tutmamalı mı? Ramazan’da en sık yapılan beslenme hataları hangileri? Sahura kalkmadan oruç tutmanın bünyeye bir zararı var mı? Günde ne kadar pide yemeli? ‘Tatlı olmazsa olmaz’ ne yapabilir? Aralıklı oruç herkes için uygun mu?


Tüm bunları ve daha fazlasını diyetisyen Funda Özmen’e sorduk.

Ortalama seçmen diye biri yok, sen hayal görüyorsun!

CHP’li Toprak: Erdoğan en büyük banknotun 200 TL olduğunu unutmuşa benziyor

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tedavüldeki en büyük banknotun 200 lira olduğunu unutmuş göründüğünü söyledi.

Bir anketin düşündürdükleri

Çocukların özel merkezlerde teslimine 11 ilde başlanıyor

Boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin ‘çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması’ işlemlerinin, Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde yerine getirilmesine yönelik uygulama 11 il merkezinde yarın (4 Nisan) başlıyor.

Roman gibi yaşamak; Sabahattin Ali

Enflasyon kamu müteahhitlerini de vurdu

Kamu Müteahhitleri Platformu Sözcüsü Ali Adıgüzel, inşaat maliyetleri nedeniyle kamuyla iş yapan müteahhitlerin batma tehlikesi olduğunu bildirdi.

Geveze yazılar

Yargıtay, eve geç giden kocayı kusurlu buldu

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, eve geç saatlerde gelen, evle ilgilenmeyen ve evinin ihtiyaçlarını karşılamayan kocayı tam kusurlu buldu.

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Diyetisyen Funda Özmen’le Ramazan’a özel

Covid geçirenler oruç tutmalı mı tutmamalı mı? Ramazan’da en sık yapılan beslenme hataları hangileri? Sahura kalkmadan oruç tutmanın bünyeye bir zararı var mı? Günde ne kadar pide yemeli? ‘Tatlı olmazsa olmaz’ ne yapabilir? Aralıklı oruç herkes için uygun mu?

Geveze yazılar

Yazıda kimi nerede, nasıl, ne kadar konuşturacağız? Genellikle çok konuşturuyoruz yazılarda bilgisine, görüşüne, tanıklığına başvurduğumuz insanları, üstelik bu alıntılar konuşmanın bütün gevşekliklerini de taşıyor…