Enflasyon kamu müteahhitlerini de vurdu

Kamu Müteahhitleri Platformu Sözcüsü Ali Adıgüzel, inşaat maliyetleri nedeniyle kamuyla iş yapan müteahhitlerin batma tehlikesi olduğunu bildirdi.

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Sözcü’den Erdoğan Süzer’e konuşan Adıgüzel, sorunun sadece müteahhitleri değil zincirleme olarak 250’den fazla sektörü, kredi veren bankaları ve 2.5 milyon inşaat işçisini zora sokacağını ifade etti.

Sözcü, şöyle devam etti: “30 yıldır bu sektördeyim, hayatımda böyle zam furyası görmedim. Her gün çok sayıda arkadaşımızın konkordato ilan ettiğini, teminatını yaktığını, battığını duyuyoruz. Moralimiz bozuluyor, mücadele gücümüz azalıyor.”

‘Evimizi bile geçindiremeyiz’

Adıgüzel, kamuya yol, konut, bina ve köprü gibi inşaat işleri yapanların tamamının zora düştüğünü, 4-5 kat artan maliyetleri kimsenin karşılayamayacağını aktardı.

Sözcü, işi aldıktan sonra tüm maliyetin yüzde 500’e varan oranlarda arttığını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Zamlar daha nerelere gider bilmiyoruz. Her gün zam geliyor, zararımız her gün katlanıyor. Devlet, ‘Madem ihaleyi aldınız, ne yapın edin, varınızı, yoğunuzu satın, gerekirse bitin, yok olun ama işi bitirin’ diyemez. Bugün evimizi geçindirebiliyoruz. Ancak feryadımız duyulmazsa evimizi bile geçindiremez hale düşeriz. Bu zamları biz yapmadık. Bizler bu tablonun sorumlusu değil mağdurlarıyız.”

Adıgüzel, müteahhitlerin üstlendiği işin toplam büyüklüğünün yaklaşık 180 milyar lira olduğunu, gerçek fiyat farkının karşılanması için devletin en az 200 milyar lira fark ödemesi gerektiğini, bugüne kadar 9.5 milyar lira verildiğini söyledi.

Adıgüzel, “İlgili bakanlar, ‘Bütçede para yok’ diye bize ödeme yapmak istemiyor. Devlet bu işin altından kalkamıyorsa biz nasıl kalkalım. Varını yoğunu kaybeden insanlar artık canından vazgeçecek hale geldi. Herkes bir umut ışığı bekliyor” dedi.

Üç öneri

Sözcü, müteahhitlere dinamik fiyat farkı ödenmesini, şartsız tasfiye hakkı verilmesini ya da süre uzatımına gidilmesini istediklerini, taleplerini ilgili bakanlıklara ilettiklerini söyledi.

Bütçede para olmaması durumunda devlet tahvili verilerek de sorunun çözülebileceğini belirten Adıgüzel, bu işten kurtulan müteahhitlerin bir daha devletle iş yapmayacağını öne sürdü.