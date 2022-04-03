Çocukların özel merkezlerde teslimine 11 ilde başlanıyor

Boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin ‘çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması’ işlemlerinin, Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde yerine getirilmesine yönelik uygulama 11 il merkezinde yarın (4 Nisan) başlıyor.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

AA’nın Adalet Bakanlığı’nın açıklamasından aktardığına göre TBMM’de kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la konuya ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Bakanlık çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteğiyle özel teslim merkezleri oluşturdu.

İcrayla deslim sona eriyor

İşlemler Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak’ta yarından itibaren Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlükleri tarafından uzmanlar eşliğinde, kurulan merkezlerde yapılacak.

Yeni düzenlemeyle icra yoluyla çocuk teslimi uygulaması sona eriyor.

Bütün il ve ilçelerde çocuk teslim merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmaların bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

İşlemler ücretsiz

İşlemler ücretsiz olacak. Bütün giderler Adalet Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanacak.

Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan teslim merkezlerindeki işlemler, uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak, nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek, rızaya dayalı olarak yapılacak.

İşlemler bugüne kadar icra müdürlükleri aracılığıyla yapılıyordu. Çocuğunu görmek isteyen anne ya da baba çocuk teslimi işlemi için icra müdürlüğüne giderek belirli bir harcı ve gider ücretini yatırıyordu.

İşlemlerin ardından genellikle tarafların ikametlerine gidilerek icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından çocuk teslim ediliyordu.