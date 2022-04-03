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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Seçmenin ezici çoğunluğu kadına şiddette hükümeti sorumlu tutuyor


MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 kişiden yedisi kadına şiddette hükümeti sorumlu tutuyor.

Fotoğraf: Reuters

Araştırmanın sonucunu şirketin kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabından paylaştı.


Buna göre yüzde 45,7 kadına şiddet ve ayrımcılıkta hükümetin ‘çok sorumlu’ olduğunu söylerken yüzde 27,9 “Kısmen sorumlu”, yüzde 22,3 “Hiç sorumlu değil” dedi. Yüzde 4,2’yse fikir belirtmedi veya cevap vermedi.

Hükümeti sorumlu tutanlar en çok yüzde 92,1’le HDP ve yüzde 89,3’le CHP seçmeni olurken bu oran AKP seçmeninde yüzde 51,7 olarak ölçüldü.

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