Rusya, doğalgazın dışındaki ürünlerde de rubleye geçecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, doğalgaz ihracatında uygulamaya konulan rubleyle ödeme sisteminin başka ihracat ürünlerinde uygulanacağından emin olduğunu söyledi.

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Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal ettikten sonra Batılı ülkeler, yabancı para birimi rezervlerine ulaşımını kesmek dahil birçok ekonomik yaptırım kararı almıştı. Rusya rubleyle ödeme hamlesiyle karşılık vermişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuya ilişkin kararnameyi 31 Mart’ta imzalamıştı.

Rus devlet kanalı Rossiya-1’e konuşan Peskov, ülkeye yönelik tarihin en kapsamlı yaptırımlarının uygulandığına işaret ederek, “Bu, uluslararası ödemelerin bel kemiği dolar ve avroya olan güvenin erozyona uğramasıdır ve aşınma süreci hızlanıyor. Bu süreç durdurulamaz, artarak devam edecek” dedi.

Peskov, Rusya’nın doğalgaz ihracatında elde ettiği gelirlere ‘el konulmaması’ için rubleyle ödeme sistemine geçtiklerini belirterek, “Gelecekte bu sistemin başka mal gruplarına da uygulanacağından şüphem yok. Dış ticaret ilişkilerimizde giderek daha fazla yer alacak” ifadelerini kullandı.

‘Rusya, Avrupa’dan çok daha büyük’

Peskov şöyle konuştu: “Rusya için tam bir izolasyon söz konusu olamaz. Bu, modern dünyada teknolojik açıdan imkansızdır ve dünya, Avrupa’dan çok daha büyüktür. Rusya’nın kendisi de Avrupa’dan çok daha büyük. Ancak er ya da geç, denizaşırı yerlerde bulunan birileri (ABD) istese de istemese de diyalog kurmak zorunda kalacağız.”