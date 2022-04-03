Ukraynalı anne ve çocuklarına kapılarını açtılar: Çeviri programlarıyla anlaşıyorlar

Antalya’da yaşayan Al ailesi, Ukraynalı anneyle çocuklarına evini açtı.

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AA’nın haberine göre Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği 24 Şubat’ta bomba sesleriyle uyanan Tanya Moskal, eşi Nikita, üç yaşındaki oğulları David ve altı yaşındaki kızları Liza Moskal’le başkent Kiev’den 70 kilometre uzağa gitti.

Tanya Moskal, çatışmalar şiddetlenince eşiyle vedalaşıp, yürüyerek sınırı geçip Romanya’ya ulaştı. Çocuklarıyla üç gün tanımadığı bir ailenin yanında kaldı.

Ulaş Al, önceden tanıdığı Moskal ailesiyle iletişime geçerek, onları Antalya’da misafir etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Tanya Moskal ve çocukları beş günlük mücadelenin ardından önce İstanbul’a, ardından Antalya’ya gitti.

Sahipsiz hayvanlara bakıyorlar

Konyaaltı ilçesine bağlı kırsal kesimde yer alan Hisarçandır Mahallesi’nde doğayla iç içe yaşayan Al ve Moskal aileleri, evin bahçesinde sahipsiz engelli kedi ve köpeklere bakıyor.

Her gün eşiyle iletişim kurmaya çalışan Tanya Moskal, savaş görüntülerini izleyince gözyaşı döküyor.

Moskal, 24 Şubat sabahı çocuklarla hızlı bir şekilde hazırlanarak, yaşadıkları Kiev’den güvenli bir bölgeye geçmeye çalıştıklarını, ulaştıkları bölgede beklemeye başladıklarını belirterek, “Kısa bir süre sonra tanklar yakınımıza geldi. Orası da tehlikeli olunca Çernivtsi’ye gittik. Bir süre sakindi, sonra o bölgede de sirenler çalmaya başladı. Çocuklarımı Ukrayna’dan çıkartmaya karar verdim.” dedi.

Savaşta yakınlarını kaybettiğini, evlerinin bombalanıp, bombalanmadığını bilmediklerini anlatan Moskal,

eşini çok özlediğini dile getirerek, “Savaşın hemen bitmesi için dua ediyorum. Sivil insanlar, çocuklar ölüyor” ifadelerini kullandı.

‘Anne savaş ne zaman bitecek’

Antalya’da doğada yürüyüş yaptıklarını, markete gittiklerini aktaran Moskal, şunları söyledi:

“Yemek hazırlıyor, birlikte temizlik yapıyoruz. Ulaş’ın sokakta yaralı bulduğu engelli yedi köpek ve altı kediye bakıyoruz. Türkiye’ye, bu aileye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye güvenli bir ülke. Allah’a şükürler olsun şu anda güvenli bir yerdeyiz. Çocuklarım her gün, ‘Anne savaş ne zaman bitecek’ diye soruyor. Ben de, ‘Savaş bugün de devam ediyor. Bittiği anda haberini vereceğim, babanıza, Kiev’deki evimize döneceğiz’ diyorum.”

Kızı Liza Moskal da, “Babamı çok özlüyorum. En kısa sürede görmek istiyorum” derken Ulaş Al aileyle 10 yıl önce Ukrayna’da bir mağazada çalışırken tanıştıklarını belirterek, savaş başlayınca aileyi Antalya’ya davet ettiğini söyledi.

“Bir anne, iki çocuk ellerinde tek valizle ülkelerini terk etti. Eşi, yakınları orada kaldı. Patlamalar olunca çok hızlı hazırlanmışlar, kendi kıyafeti diye babaannesinin elbiselerini getirmiş. Annesi de Almanya’ya sığınmış” diyen Al, savaşın tüm aileyi parçaladığını anlattı.

Eşi Semiha Kamburoğlu Al da zor durumda kalan aileye yardım ettikleri için mutlu olduklarını ifade ederek şöyle devam etti: “İki aile birlikte yaşıyoruz. Çeviri programları yardımıyla anlaşıyoruz. Bebeğim var, onlar da bize yardım ediyor. Bazen özel yemeklerinden yapıyor. Savaşla ilgili gelişmeleri takip ettiğinde ağlama krizine giriyor, sakinleştirmeye çalışıyoruz.”