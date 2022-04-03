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Yaramazlara biraz batar!

Vaka sayısı 10 binin altında


Son 24 saatte 9 bin 21 Covid-19 vakası, 38 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 211 bin 68 test yapıldı.

İyileşenlerin sayısı ise 10 bin 312.

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