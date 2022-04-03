Vaka sayısı 10 binin altında

Son 24 saatte 9 bin 21 Covid-19 vakası, 38 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 211 bin 68 test yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 10 bin 312.
Yaramazlara biraz batar!
Covid geçirenler oruç tutmalı mı tutmamalı mı? Ramazan’da en sık yapılan beslenme hataları hangileri? Sahura kalkmadan oruç tutmanın bünyeye bir zararı var mı? Günde ne kadar pide yemeli? ‘Tatlı olmazsa olmaz’ ne yapabilir? Aralıklı oruç herkes için uygun mu?
AKP’nin bütün insan kaynağı zayıflığına rağmen, kurumsal muhalefete kültürel iktidar dayatabilmesi, ödleklikten bile fazla siyasetsizliğin sonucu.
Yazıda kimi nerede, nasıl, ne kadar konuşturacağız? Genellikle çok konuşturuyoruz yazılarda bilgisine, görüşüne, tanıklığına başvurduğumuz insanları, üstelik bu alıntılar konuşmanın bütün gevşekliklerini de taşıyor…
Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, eve geç saatlerde gelen, evle ilgilenmeyen ve evinin ihtiyaçlarını karşılamayan kocayı tam kusurlu buldu.
Kamu Müteahhitleri Platformu Sözcüsü Ali Adıgüzel, inşaat maliyetleri nedeniyle kamuyla iş yapan müteahhitlerin batma tehlikesi olduğunu bildirdi.