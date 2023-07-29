Akşam Postası / 29 Temmuz 2023

Akbelen Ormanı’nı savunan 22 kişi gözaltında

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine engel olmaya çalışan 22 kişi gözaltına alındı.

Mehmet Şimşek’ten ‘KDV hırsızlığını’ bildirip boykota çağıran vatandaşa teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gittiği restoranda yüzde 10 yemek vergisi yerine yüzde 1 içecek vergisi kesildiğini bildirip boykot çağrısı yapan Twitter kullanıcısına teşekkür etti.

Leyla Zana’ya ‘Türkiye’yle savaşta olan ülkeden ödül alma’ davası

HDP Ağrı eski milletvekili Leyla Zana hakkında ‘Türkiye’yle savaş halinde olan bir devletten ödül alma’ iddiasıyla dava açıldı.

Fenerbahçe maçlara yıldızsız formayla çıkacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 1959 öncesi şampiyonluklar konusuyla ilgili komisyon kurulmasını olumlu bulduklarını belirterek, “Komisyon kararının federasyonu baskıya almaması için bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız” dedi.

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 47 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti. Müdahalede en az 47 kişi gözaltına alındı.

TL dönüşümüne kurumlar vergisi istisnası uygulaması uzatıldı

Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamında alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası uygulaması uzatıldı.

Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.

HSK atamaları Resmi Gazete’de

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımladı.

Elektrik zamları ekimden sonraya kaldı

Sektör kaynakları elektrik tarifelerinde ekim ayına kadar zam beklemediğini söyledi.

Uçağa alınmayan Habertürk sunucusu THY’yi topa tuttu

Türk Hava Yolları’ndan (THY) bilet almasına ve zamanında gitmesine rağmen uçağa binemeyen, bir sonraki uçağa binmek için ekstra ücret ödemek zorunda kalan Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, isyan etti.