Fenerbahçe maçlara yıldızsız formayla çıkacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 1959 öncesi şampiyonluklar konusuyla ilgili komisyon kurulmasını olumlu bulduklarını belirterek, “Komisyon kararının federasyonu baskıya almaması için bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız” dedi.

Ali Koç. (AA)

Kalamış’taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam eden Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, beş yıldızlı formayla maça çıkma hakkında konuştu.

Koç, daha önce beş yıldızlı formalarla maçlara çıkacaklarını söylediklerini hatırlatarak, “Bu kararı almaktaki en önemli sebebimiz TFF’ye yapılan başvuru üzerinden çok uzun zaman geçmesine rağmen hiçbir somut adımın atılmamasıydı” dedi.

Yeni TFF yönetimine haksızlık etmemek gerektiğini, bir yıl için göreve geldiklerini ve dosyalarını ele alamadıklarını aktaran Koç, devamında şunları kaydetti:

“Bugün gelinen noktada yeniden seçildiler ve ilk toplantıda bu konuyu ele aldılar. Komisyon kurulmasına hükmettiler. Bundan sonraki süreçte de komisyon kurulmasa, sonuna kadar beş yıldızlı formayla devam edecektik. Bunu da ilettik. Biz cezaları göze alarak bu yaklaşımı sergiledik. Bir nebze onurlu duruştu yaptığımız. Ancak geldiğimizi noktada TFF’nin yaklaşımını olumlu buluyoruz. Saygı göstermek, komisyon kararının federasyonu baskıya almaması için bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti.”